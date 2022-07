L'entreprise bruxelloise Qollabi, qui produit des logiciels pour les canaux de vente indirecte, a récolté 3 millions d'euros notamment auprès de KPN, PMV et Angelwise.

Un capital qu'elle utilisera pour assister ses clients existants et s'étendre aux États-Unis. Qollabi se concentre sur la gestion numérique des canaux de vente indirecte, comme les collaborations entre partenaires. Elle propose donc une solution SaaS aux entreprises des secteurs de la finance, des télécoms et de l'IT, entre autres.

Qollabi compte parmi ses clients Alcatel Lucent, bpost et KPN. Il n'est donc pas surprenant que KPN Ventures soit ici à la tête du tour d'investissement. Cet opérateur télécom néerlandais utilise essentiellement le logiciel de Qollabi dans son département MKB (marché des PME). L'opération implique également PMV (gouvernement flamand), ainsi qu'Angelwise. Ce fonds réunit les ressources de 88 investisseurs et est dirigé par Marc Mommaerts et Jan Vorstermans.

"Nous sommes fiers de pouvoir contribuer, grâce à ce premier investissement, à l'efficacité de notre équipe et en association avec les autres investisseurs, au succès d'une entreprise aussi ambitieuse que Qollabi", se réjouit Jan Vorstermans, Managing Partner chez Angelwise. "Qollabi s'adresse à un marché tout neuf. C'est pourquoi nous attendons avec impatience la croissance et l'internationalisation que ce tour d'investissement nous permettra de réaliser."

