Python est le langage de programmation le plus populaire et devance C et Java. Le top cinq des langages les plus populaires reste inchangé.

Ce classement a été établi par Tiobe, qui se focalise sur la qualité du code logiciel. Il repose sur des évaluations de la communauté, sur l'offre de formations, sur des acteurs tiers, ainsi que sur les résultats de moteurs de recherche. Il ne s'agit donc pas du langage de programmation ayant généré par exemple le plus grand nombre de projets ou de lignes de code.

Python détrône ainsi C, qui dominait le classement l'année dernière. Java occupe la troisième place. C++ et C# complètent le top cinq. Visual Basic, Javascript, ASM, SQL et Swift se classent de la sixième à la dixième place.

En avril 2020, Tiobe avait établi un classement intermédiaire dans lequel Scratch, le langage de programmation ciblant les enfants, faisait pour la première fois son apparition dans le top vingt. Tel n'est plus le cas cette année, puisque Scratch a reculé au 23ème rang.

Tiobe fait remarquer que Python demeurera encore populaire quelque temps. Selon l'entreprise, ce langage de programmation est utilisé aujourd'hui dans différents domaines. Il n'y a guère de risque que le top cinq soit modifié dans un proche avenir.

