L'école supérieure PXL va dans son orientation Software Management introduire un trajet de formation en collaboration avec Salesforce.

La formation au sein du département PXL-Digital sera mise en oeuvre conjointement avec Salesforce et son partenaire Forward. L'objectif est de former des étudiants en e-business et aux possibilités offertes par Salesforce."L'ancrage de Salesforce dans le curriculum de PXL-Digital offrira bientôt aux entreprises et institutions toutes les possibilités de passer à la vitesse supérieure dans leur transformation numérique et ce, grâce à une nouvelle génération d'experts formés en Salesforce" déclare Carmina Coenen, deputy country leader chez Salesforce Belgium.Salesforce même fournira surtout un support via sa plate-forme 'cloud' et en mettant à disposition du matériel, l'affaire de Forward. "Au départ de Forward, nous nous immergerons en classe: nous participerons à la dispense du cours, au coaching des projets et à l'accompagnement des travaux de fin d'études. Notre entreprise se muera ainsi un peu en une école supérieure", explique Bruno Braes, managing partner chez Forward.