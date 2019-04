PwC s'empare de l'expert Salesforce ABSI

PwC rachète l'ensemble des actions d'ABSI, un spécialiste Salesforce ayant des filiales à Bruxelles et à Nieuwegein (Pays-Bas). PwC renforce ainsi sa gamme de services Salesforce en croissance rapide.

ABSI occupe plus de 100 personnes dans ses filiales de Bruxelles et Nieuwegein. ABSI fut en 2002 le tout premier partenaire de Salesforce au Benelux et a depuis lors réalisé ou accompagné des centaines d'implémentations. "ABSI est un solide intégrateur de systèmes axé sur Salesforce. Son expertise est par conséquent particulièrement complémentaire de nos services de consultance et numériques", explique Axel Smits, président de PwC Belgium. L'année dernière déjà, PwC s'était emparée du Human Interface Group dans nos contrées. "Ce rachat s'inscrivait lui aussi dans la même stratégie de croissance", affirme Smits.

"Après ce rachat, ABSI continuera de se focaliser à 100 pour cent sur Salesforce", prétend Doubi Ajami, fondateur et CEO d'ABSI, dans un communiqué de presse. "Mais PwC nous permettra de lancer des projets à un niveau stratégique", ajoute-t-il. "ABSI est l'un des principaux partenaires locaux de Salesforce en Belgique, et la combinaison avec nos autres services de 'front office transformation' est top. Il s'agit là à coup sûr d'un sérieux pas en avant dans la poursuite du développement de notre division en Belgique", précise pour sa part Xavier Verhaeghe, qui dirige depuis février le département Technology Consulting chez PwC Belgium.

Les deux parties espèrent pouvoir finaliser le rachat pour l'été. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été communiqués.