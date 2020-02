Sur internet, on peut découvrir les premières images animées du Galaxy Z Flip, le nouveau smartphone pliable que Samsung dévoilera probablement le 11 février. Ces images ont été publiées par le vlogger technologique Ben Geskin, qui se targue d'avoir tenu l'appareil en main.

Même si les images vidéo ont l'air réaliste, leur véracité est sujette à caution. Dans la mini-vidéo, on découvre quoi qu'il en soit un appareil qui s'ouvre et se ferme dans le sens de la longueur. Pour son deuxième smartphone pliable, Samsung opterait ainsi pour ce qu'on appelle le concept à clapet, un design qu'on retrouve aussi dans le Motorola RAZR récemment annoncé. La première génération de pliables, à savoir les Galaxy Fold et Huawei Mate X, s'ouvrait comme un livre.

Le Z Flip sera sans doute présenté officiellement le 11 février lors d'un événement Unpacked de Samsung à San Francisco. Les spécifications de l'appareil ne sont pas encore connues, mais il est possible que Samsung fasse usage d'un nouveau type de verre. Le géant technologique sud-coréen l'aurait mis au point suite auw problèmes qu'a connus son premier téléphone pliable.

Samsung présentera probablement aussi lors de ce même événement à San Francisco un successeur au Galaxy S10. Ce nouveau produit-phare ne serait en l'occurrence pas le Galaxy S11, selon des initiés, mais le Galaxy S20.

