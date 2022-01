L'Electronic Entertainment Expo (E3) n'accueillera pas de visiteurs cette année à cause du coronavirus. Aux Etats-Unis, le variant omicron provoque en effet de nombreuses contaminations. L'organisation déclare ne pas encore savoir s'il y aura néanmoins une version numérique du salon. Tel avait été le cas l'année dernière.

Le salon professionnel annuel de l'industrie des jeux vidéo fait surtout la part belle aux nouveaux titres. La prochaine édition de l'E3 devrait du reste ne pas se tenir avant le mois de juin. 'Mais en raison des risques sanitaires permanents et des effets possibles sur la sécurité des propriétaires de stands et des visiteurs, l'E3 2022 se tiendra sans public', a déclaré l'organisateur Entertainment Software Association (ESA).

Normalement, ce salon a lieu à Los Angeles en Californie. L'E3 a été organisé pour la première fois en 1995.

Présentations personnelles

Certains éditeurs en vue de jeux vidéo, tels Electronic Arts et Sony, organiseront cette année en dehors du salon des présentations personnelles de leurs nouveaux jeux par le biais de diffusions en direct par exemple. Ces deux firmes avaient précédemment déjà annoncé qu'elles ne participeraient pas à l'E3, ne sachant pas trop si le salon aurait lieu ou non.

D'autres événements, qui devaient se tenir cette année aux Etats-Unis, ont déjà été annulés, raccourcis ou postposés. Tel est entre autres le cas du Consumer Electronics Show (CES), de la cérémonie de remise des Grammies (les principales récompenses musicales du pays) et du renommé Sundance Film Festival.

