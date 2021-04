Une première et importante mise à jour pour la PlayStation 5, la nouvelle console de Sony, comprend notamment la possibilité de stocker des jeux PS5 sur un disque dur externe.

La PS5 - si vous arrivez à l'obtenir - contient 825 Go d'espace de stockage interne, ce qui n'est pas énorme, si on télécharge tous les jeux, parce que les magasins physiques ne fonctionnent que sur rendez-vous. Quelques jeux gigantesques de la toute nouvelle génération occupent en effet déjà toute une partie de cette capacité de stockage.

Interne vs externe

Pour réduire quelque peu ce besoin, Sony avait précédemment déjà annoncé la possibilité de stocker des jeux compatibles PS4 sur un disque dur externe. Avec la nouvelle option, cela est à présent aussi possible avec les jeux PS5. Mais alors que vous pouvez faire tourner directement encore d'anciens jeux stockés, il vous faudra placer les jeux PS5 sur le SSD interne pour les faire tourner et ce, en raison de la vitesse. 'Les jeux PS5 sont développés pour qu'ils exploitent pleinement les avantages du SSD extrêmement rapide', explique Sony.

Si vous possédez beaucoup de jeux, vous devrez donc quelque peu jongler comme c'est du reste le cas aussi avec la Switch (avec sa capacité de stockage de 32 Go extensible il est vrai). Pour vraiment étendre l'espace de stockage, les utilisateurs devront attendre l'été. Selon l'agence de presse Bloomberg, Sony activerait alors le connecteur d'extension M.2 de la console, ce qui permettrait tant de stocker les jeux que d'y jouer directement.

Mais encore

En plus du stockage, la mise à jour ajoute aussi quelques nouvelles fonctions de clavardage (chat), dont le désactivage rapide du clavardage en cours de jeu. Il y a aussi une fonction de recherche pour la bibliothèque de jeux et une option de dissimulation de certains de certains jeux vous permettant d'avoir une meilleure vision des jeux que vous avez déjà achetés.

