La firme télécom Proximus entend couvrir d'ici 2026 l'ensemble de la Région Bruxelles-Capitale avec son réseau à fibre optique. Aujourd'hui, son déploiement est en cours dans seize villes belges.

Plus de 400.000 habitations et entreprises sont à présent connectables à la fibre optique de Proximus. A l'horizon 2028, on devrait atteindre les 4,2 millions.

Accessible à tous

A Bruxelles aussi, le déploiement a démarré dans certains quartiers. Actuellement, la fibre est déjà installée dans les zones d'Uccle, Evere, Etterbeek et le quartier Anspach. Et le déploiement est en cours à Koekelberg/Molenbeek et à Anderlecht, alors que les zones Bruxelles Centre (Pentagone), Schaerbeek et Ixelles sont en préparation. Les travaux y débuteront au début de l'année prochaine. D'ici 2026, toutes les habitations et entreprises bruxelloises auront, selon Proximus, accès au réseau gigabit, qui sera disponible à tous.

A partir de 2022, Proximus pense pouvoir atteindre annuellement 100.000 maisons et entreprises dans la Région de Bruxelles-Capitale, ce qui représentera plus de 600.000 connexions d'ici la date-butoir prévue de 2026. Le déploiement de la fibre à Bruxelles pourrait à court terme se traduire par plus de 600 nouveaux emplois, surtout dans le secteur de la construction. Voilà pourquoi Proximus a entamé une concertation avec Actiris, Bruxelles Formation et VDAB Brussel pour que le plus grand nombre de Bruxellois possible accède à ces nouveaux emplois.

Accélération et extension

Proximus avait lancé en décembre 2016 son plan d'investissement Fiber for Belgium en vue de déployer la fibre optique vers la majorité des entreprises et centres urbains. En 2020, l'entreprise télécom a annoncé une accélération et une extension de son programme. Elle a avancé ses investissements et a conclu deux partenariats, l'un avec Eurofiber pour un déploiement en Wallonie et l'autre avec EQT Infrastructure pour un déploiement en Flandre. Le degré de couverture prévu a été accru avec comme objectif final au minimum septante pour cent de couverture de la population belge.

