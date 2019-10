Proximus s'associe avec le fabricant chinois de smartphones OnePlus. L'opérateur télécom vendra des smartphones de OnePlus sous forme d'appareils séparés ou en combinaison avec un abonnement Proximus.

Les appareils de OnePlus pouvaient déjà être commandés directement en Belgique sur le site web de l'entreprise et, depuis mai, aussi à la Fnac. La semaine dernière, OnePlus annonçait que ses smartphones allaient être commercialisés via la boutique web Coolblue. A présent, on apprend qu'ils seront également proposés par Proximus. Il s'agit là de la première collaboration de OnePlus avec un opérateur belge.

L'entreprise chinoise vient de lancer son nouveau OnePlus 7T. Le 12 octobre, un pop-up sera ouvert à Bruxelles, où ce successeur du OnePlus 7 sera disponible. Son prix n'a pas encore été communiqué.