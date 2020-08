Proximus a conclu un accord avec Disney pour proposer le service de diffusion Disney+ que le géant américain des loisirs introduira en Belgique le 15 septembre.

Les clients de Proximus en possession d'un abonnement aux Packs TV All Stars ou All Stars & Sports auront accès pendant un an et sans frais supplémentaires au service de streaming de Disney. Ce dernier dispose dans son assortiment des films et séries de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic notamment. Les clients disposant du tout nouveau décodeur Android de Proximus pourront visionner directement via cet appareil. Les clients des packs All Stars, qui ne possèdent pas encore le nouveau décodeur, pourront échanger gratuitement l'ancien contre un nouveau.

Exclusivité

Les prix des packs restent inchangés: 29,99 euros par mois pour All Stars, incluant non seulement le catalogue de films et de séries de Proximus, mais aussi Netflix et bientôt donc Disney+. Quant à All Stars & Sports, il revient à 39,99 euros par mois et intègre aussi les canaux de sport.

Proximus a reçu de Disney l'exclusivité sur le plan du marketing. Les opérateurs télécoms concurrents ne pourront dès lors pas proposer d'abonnement à Disney+ dans leurs packs durant une certaine période. Après avoir en 2017 chipé à Telenet le contrat conclu avec Studio 100, voici que Proximus se lance de nouveau dans la lutte pour s'attirer les ménages avec enfants.

Quiconque deviendra directement client Disney+, paiera en Belgique 69,99 euros par an. Jusqu'au 14 septembre, il y aura cependant une offre de lancement de 59,99 euros. Netflix est plus coûteux: la formule la moins chère est en effet de 7,99 euros par mois.

Les clients de Proximus en possession d'un abonnement aux Packs TV All Stars ou All Stars & Sports auront accès pendant un an et sans frais supplémentaires au service de streaming de Disney. Ce dernier dispose dans son assortiment des films et séries de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic notamment. Les clients disposant du tout nouveau décodeur Android de Proximus pourront visionner directement via cet appareil. Les clients des packs All Stars, qui ne possèdent pas encore le nouveau décodeur, pourront échanger gratuitement l'ancien contre un nouveau.Les prix des packs restent inchangés: 29,99 euros par mois pour All Stars, incluant non seulement le catalogue de films et de séries de Proximus, mais aussi Netflix et bientôt donc Disney+. Quant à All Stars & Sports, il revient à 39,99 euros par mois et intègre aussi les canaux de sport.Proximus a reçu de Disney l'exclusivité sur le plan du marketing. Les opérateurs télécoms concurrents ne pourront dès lors pas proposer d'abonnement à Disney+ dans leurs packs durant une certaine période. Après avoir en 2017 chipé à Telenet le contrat conclu avec Studio 100, voici que Proximus se lance de nouveau dans la lutte pour s'attirer les ménages avec enfants.Quiconque deviendra directement client Disney+, paiera en Belgique 69,99 euros par an. Jusqu'au 14 septembre, il y aura cependant une offre de lancement de 59,99 euros. Netflix est plus coûteux: la formule la moins chère est en effet de 7,99 euros par mois.