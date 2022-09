Proximus va poursuivre l'intégration du canal de diffusion de Disney dans son décodeur TV. Tout propriétaire de Pickx All Stars ou de Pickx All Stars & Sports en disposera par défaut.

Les clients de Proximus avaient précédemment déjà reçu un voucher en vue de visionner une année durant Disney+ via leur décodeur TV Android. Cette collaboration est désormais étendue. Toute personne qui souscrira aux options TV payantes Pickx All Stars ou Pickx All Stars & Sports, obtiendra aussi Disney+ sans supplément.Quiconque ne disposant pas de ces packs pourra aussi commander séparément l'offre vidéo de Disney pour 8,99 euros par mois, un montant qui apparaîtra ensuite sur la facture de Proximus. Dans cet abonnement, il sera possible d'utiliser jusqu'à quatre flux simultanés avec jusqu'à sept profils d'utilisateur. Il restera évidemment aussi possible de souscrire Disney+ en tant que non-client Proximus ou sans offre TV pour le même prix.