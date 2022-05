Proximus va à partir du 1er juillet ouvrir son réseau 5G à davantage de clients. Dans la pratique, il ne s'agira cependant pas de véritables vitesses 5G, mais bien d'une meilleure disponibilité.

Androidworld a eu vent que Proximus a informé cette semaine par SMS une partie de ses clients qu'ils pourront recourir à la 5G à partir du 1er juillet. Il s'agit des clients possédant un abonnement Mobile Flex, qui s'appellera bientôt Mobile Flex S.

Mais il y a un hic: le débit sur le réseau 5G sera plafonné à 100 Mbps, soit étonnamment moins que le débit sur un réseau 4G dans des conditions optimales.

A Androidworld, Proximus explique qu'il s'agira surtout d'un complément aux endroits où l'infrastructure 4G est désuète et où il y a déjà la 5G. Il sera donc surtout question d'emplacements où on n'atteint aujourd'hui pas encore 100 Mbps avec la 4G. Là, votre appareil basculera vers un réseau 5G plus rapide. Si vous voulez bénéficier de la pleine vitesse, vous pourrez souscrire un abonnement plus coûteux promettant spécifiquement des vitesses supérieures sur la 5G.

Le timing est étonnant dans la mesure où les licences 5G seront également distribuées d'ici l'été. A partir de là, les opérateurs pourront pleinement déployer leur réseau 5G. Il est alors probable que la couverture 5G dans notre pays croîtra fortement chez tous les opérateurs.

