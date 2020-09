D'ici 2024, plus de 50.000 habitations et entreprises à Louvain et dans les communes avoisinantes seront connectées au réseau à fibre optique rapide de Proximus. Cet automne, l'opérateur télécom entamera des travaux aux environs de la gare et à proximité du centre ville.

Louvain est l'une des treize villes flamandes, où le déploiement d'un réseau à fibre optique est actuellement en cours. 'Une connexion internet stable et rapide est indispensable pour l'organisation urbaine de Louvain', réagit l'échevin en charge de l'ICT, Thomas Van Oppens (Groen), l'air satisfait. 'Pour nos entreprises high-tech également, le déploiement du réseau à fibre optique représente une étape essentielle', ajoute sa collègue et échevine en charge de l'économie Lalynn Wadera (sp.a).

A la tête du peloton

Un réseau de 16 kilomètres est déjà présent à Louvain et cet automne, ce sera donc au tour des environs de la gare et du centre-ville. Selon Geert Standaert, Chief Technology Officer de Proximus, Louvain se trouve ainsi à la tête du peloton en comparaison avec les autres villes flamandes.

A Louvain, on recense un certain nombre de projets en préparation pour lesquels un réseau fiable et rapide s'avère indispensable. 'Dans la Naamsestraat, nous entendons mesurer le bruit au moyen de capteurs spéciaux, afin que nous puissions combattre cette nuisance sur base de données fiables', déclare l'échevin Van Oppens. L'îlot de chaleur urbain (ICU) de la ville de Louvain par exemple pourra également mieux être cartographié par le réseau à fibre optique.

'Réseau entièrement ouvert'

L'initiative du déploiement à Louvain a été prise par Proximus, mais le CTO Standaert insiste sur le fait que d'autres opérateurs pourront se connecter au réseau: 'Il s'agira d'un réseau entièrement ouvert. Les clients de Telenet ou d'Orange par exemple pourront donc en profiter à l'avenir.'

Le financement du déploiement à Louvain sera complètement pris en charge par Proximus. Il n'y aura donc pas d'intervention de la part de la ville. Par habitation, il sera question de mille euros environ, selon l'opérateur télécom. Actuellement, un débat va bon train en Europe à propos du réseau 5G. 'Ce réseau à fibre optique tient déjà compte de la future infrastructure 5G, mais il ne sera vraiment opérationnel que dans la seconde moitié de la présente décennie', conclut Standaert.

