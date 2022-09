Proximus a réalisé sur un seul et même appareil d'Oppo, conjointement avec Ericsson, un test où deux tranches ('slices') différentes ont été créées.

Il s'agit d'un test effectué dans le 5G Innovation Lab de Proximus à Bruxelles, où l'entreprise a, conjointement avec Ericsson, fait parvenir deux tranches 5G sur un Oppo X5 Find Pro. Elle y est arrivée au moyen de User Equipment Route Selection Policy (URSP), une fonction de l'infrastructure d'Ericsson.

Le 'slicing' (découpage) est l'une des possibilités offertes par la 5G. Cela permet de subdiviser un réseau en tranches virtuelles qui peuvent opérer indépendamment l'une de l'autre. C'est ainsi que pour une application déterminée, une entreprise peut obtenir une tranche ayant sa propre largeur de bande ou des propriétés spécifiques, distinctes du réseau 5G général utilisant les mêmes pylônes d'antennes. Un exemple pourrait en être que les GSM des services de secours puissent, lors d'une catastrophe, continuer de fonctionner, même en cas de surcharge du réseau régulier.

Dans le cas présent, il était question de deux tranches sur un seul et même appareil. Selon Proximus, cela offre davantage de possibilités en matière de services personnalisés et d'options, où certaines applis reçoivent une propre durée de vie avec leur propre tranche par exemple. Cela peut s'avérer intéressant aussi pour des profils professionnels et privés utilisant un seul appareil.

