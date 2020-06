Les nouveaux clients Proximus, qui optent pour un Epic combo full-pack, peuvent commander désormais l'Apple TV 4K à 69 euros. Avec l'appli Proximus Pickx pour ce décodeur, les utilisateurs peuvent accéder à quelque quatre-vingts chaînes et à toutes sortes de contenus à la demande. Le prix normal de l'Apple TV 4K est de quasiment 200 euros.

L'Epic combo full-pack est la formule de Proximus qui, en plus d'une offre TV interactive, inclut aussi l'internet fixe et un abonnement mobile comprenant 300 minutes d'appel et 40 giga-octets de données. Les clients versent 79,99 euros par mois, même s'ils bénéficient d'une réduction au cours des trois premiers mois.

L'Apple TV 4K en question est le modèle de base à 32 Go de mémoire. Quiconque souscrit à l'offre, peut acquérir l'appareil au prix de 69 euros. 'Les clients existants peuvent aussi acheter l'Apple TV 4K', affirme Proximus ce lundi dans un communiqué de presse. Tout qui passe à l'Epic combo full-pack, paiera aussi 69 euros, alors que les autres clients peuvent commander le décodeur à 199,99 euros. Détail piquant, chez Apple même, le décodeur est légèrement meilleur marché que chez Proximus (199 euros).

Avec l'Apple TV 4K, les clients Proximus ont évidemment accès non seulement au contenu de l'appli Pickx, mais aussi aux services d'Apple, à savoir Apple TV+, Apple Arcade (jeux), Apple Music et l'App Store du géant technologique américain. Ils reçoivent en outre pendant un an l'accès gratuit à l'offre du service de diffusion et à Apple TV+, le concurrent de Netflix. Et ce, même s'il ne s'agit pas d'un avantage Proximus exclusif, mais d'un petit extra pour tout acheteur d'un nouvel iPhone, iPad, Apple TV ou ordinateur Mac.

