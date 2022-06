A la fin de cette année, Proximus entend introduire un abonnement internet de plusieurs gigabits par seconde. Cela exigera de nouveau des adaptations au réseau, mais en recourant à la même fibre optique.

Proximus ne mentionne pas encore de tarif et de gamme spécifique, mais son ambition est de proposer des vitesses supérieures à 2 Gbps jusqu'à un maximum de 10 Gbps. Voilà ce qu'a appris Data News lors de la présentation de la nouvelle Internet Box de Proximus.

Pour cette nouvelle offre multi-gigabit, un nouveau modem sera lancé, supportant des vitesses supérieures à 2 Gbps. Il sera progressivement équipé de Wifi 6E et utilisera non seulement les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz, mais aussi celle des 6 GHz pour une largeur de bande sans fil encore plus large.

Depuis le déploiement du réseau à fibre optique de Proximus, l'opérateur propose déjà des abonnements jusqu'à 1 Gbps, mais à présent que le cap du million de connexions se rapproche, l'entreprise souhaite exploiter pleinement ce réseau en offrant dans un premier temps davantage de capacité aux utilisateurs les plus exigeants.

© PVL

Cela ira de pair avec des ajustements au réseau à fibre optique (nouvellement déployé). En plus d'un nouveau modem, il faudra aussi adapter les armoires en rue, afin d'amplifier la capacité d'1 Gbps à 2 ou 4 Gbps, voire plus. Au fil du temps, l'entreprise envisage même le passage à 10 Gbps tant en chargement qu'en téléchargement.

