Désormais, il ne sera plus nécessaire de se rendre dans un magasin de Proximus pour activer une eSIM. L'année prochaine, l'entreprise veut aussi l'étendre aux montres connectées.

L'eSIM est proposée depuis 2020 chez Proximus, mais malgré l'avantage de ne pas devoir attendre une carte SIM physique, les clients devaient quand même se rendre dans un point de vente pour activer leur carte SIM virtuelle. Tel ne sera plus le cas.

Data News apprend de Proximus que ce processus va désormais se dérouler de manière entièrement numérique via l'appli MyProximus, si le client dispose d'un smartphone qui supporte l'eSIM. Il existera aussi une procédure pour y arriver via le site web, voire manuellement.

Proximus ajoute que dans le courant de l'année 2023, elle préparera une eSIM à utiliser sur des appareils soi-disant secondaires comme les montres connectées.

L'eSIM existe depuis quelque temps déjà, mais n'est pas encore proposée par tous les fabricants d'appareils. Apple, elle, la commercialise depuis 2018 (iPhone XS, XR et ultérieurs). De son côté, Samsung la réserve surtout à ses top-modèles (série S et appareils pliables), alors qu'OPPO et Motorola disposent aussi de modèles la supportant.

En Belgique, tant Proximus qu'Orange soutiennent la technologie. Récemment encore, Telenet déclarait vouloir faire de même en 2023, bien que l'entreprise propose l'eSIM pour les montres connectées depuis quelques années déjà.

