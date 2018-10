Proximus lance un abonnement illimité

Une bonne nouvelle pour les clients mobiles: à partir du 1er novembre, les clients Mobilus L disposeront automatiquement du nouveau Mobilus XL Unlimited. Concrètement, cela signifie que leur pack data de 10 Go deviendra illimité (sur base d'un 'fair use policy', à savoir un usage raisonnable ou loyal). L'abonnement autorisait déjà les appels et SMS illimités. Le prix restera fixé à 43,99 euros par mois.

L'abonnement Mobilus L ne disparaîtra pas, mais coûtera dorénavant 36,99 euros par mois pour 10 giga-octets, plus les appels et SMS illimités. Cet abonnement verra donc son prix diminuer et ce, même si les clients existants ayant assez de 10 Go devront de nouveau migrer.

Dans le cas de Mobilus M, le volume de données (5 Go) restera inchangé, mais les 300 minutes d'appel seront converties en illimité. L'abonnement Mobilus S ne subira aucun changement.

Les abonnés mobiles professionnels recevront une mise à niveau similaire. Bizz Mobile XL Unlimited offrira des données, SMS et appels illimités, alors que Bizz Mobile M passera de 250 minutes d'appel à illimité.

Avec son offre, Proximus semble réagir à son concurrent Orange, lequel propose à partir de 40 euros déjà un abonnement (Arend) sans limite de données. Récemment, Orange a cependant supprimé l'abonnement Panter pour les nouveaux clients.

Internet fixe plus cher

La moins bonne nouvelle concerne les clients Proximus disposant d'un pack avec internet fixe. Quiconque opte pour un pack Tuttimus (internet fixe, ligne fixe, TV et mobile) ou pour un pack Familus (TV, internet fixe, ligne fixe), paiera à partir du 1er janvier 2019 deux euros de plus par mois. Quant aux packs Minimus (TV, internet, mobile) et Internet+TV, ils ne changeront pas de prix.

Chez Proximus, on explique le changement de prix par des investissements massifs dans la fibre optique (FTTH) en vue d'améliorer le réseau dans les années à venir. Il nous faut cependant faire observer ici que les possesseurs d'un pack Minimus ou Internet+TV disposent actuellement du même abonnement internet que les abonnés qui paieront bientôt plus cher.