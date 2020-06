A partir du 1er juillet, le fournisseur télécoms Proximus offrira aux familles la possibilité de composer leur abonnement sur mesure. Les prix de ces nouveaux 'Flex-packs' comme on les appelle, débuteront à 59,99 euros.

Les points forts de cette nouvelle formule sont, selon Proximus, des données mobiles gratuites en dehors du pack (certes pas à pleine vitesse), les appels illimités et une 'appli facilitant la vie quotidienne de la famille'.

Les 'Flex-packs' se déclineront en trois catégories qui pourront être combinées à l'envi: internet via une ligne fixe, appels mobiles avec données, et offre TV. La première catégorie portera sur internet avec un volume de données illimité et des appels illimités en Belgique (à l'exception des numéros spéciaux). Les clients pris en considération pour la fibre se verront proposer Flex Fiber avec des vitesses jusqu'à 1 Gbps pour le pack Flex Fiber Premium.

Cette offre comprendra aussi une nouvelle appli. Proximus Family Life, comme elle s'appelle, permettra aux membres de la famille d'élaborer notamment des listes des choses à faire, d'harmoniser les divers agendas et, le cas échéant, de partager les localisations.

Plan tarifaire pour la 5G

Les plans mobiles dans un 'Flex-pack' comprendront aussi les appels illimités à des numéros belges (au départ de la Belgique) ainsi que vers tous les pays de l'UE durant les voyages dans cette dernière (à l'exception des numéros spéciaux). Selon Proximus, la consommation de données mobiles en dehors du pack ne sera plus facturée ou interrompue, mais seulement ralentie jusqu'au début du mois suivant. Les utilisateurs pourront le cas échéant acquérir du volume de données supplémentaire: 500 Mo reviendront à trois euros et 1 gigaoctet à cinq euros.

Proximus prévoit également un plan tarifaire illimité complet offrant accès à la 5G. Son prix n'a pas encore été communiqué.

Enfin, il y a l'offre TV. Avec les 'Flex-packs', les membres d'une même famille pourront via l'interface Pickx visionner simultanément cinq appareils différents. Tout spécialement pour l'appli Pickx, chaque abonnement mobile comprendra 5 Go de volume de données supplémentaire. Le fournisseur télécom a aussi annoncé qu'à partir du 1er juillet, la nouvelle Android TV Box (V7) sera disponible.

Les points forts de cette nouvelle formule sont, selon Proximus, des données mobiles gratuites en dehors du pack (certes pas à pleine vitesse), les appels illimités et une 'appli facilitant la vie quotidienne de la famille'.Les 'Flex-packs' se déclineront en trois catégories qui pourront être combinées à l'envi: internet via une ligne fixe, appels mobiles avec données, et offre TV. La première catégorie portera sur internet avec un volume de données illimité et des appels illimités en Belgique (à l'exception des numéros spéciaux). Les clients pris en considération pour la fibre se verront proposer Flex Fiber avec des vitesses jusqu'à 1 Gbps pour le pack Flex Fiber Premium.Cette offre comprendra aussi une nouvelle appli. Proximus Family Life, comme elle s'appelle, permettra aux membres de la famille d'élaborer notamment des listes des choses à faire, d'harmoniser les divers agendas et, le cas échéant, de partager les localisations.Les plans mobiles dans un 'Flex-pack' comprendront aussi les appels illimités à des numéros belges (au départ de la Belgique) ainsi que vers tous les pays de l'UE durant les voyages dans cette dernière (à l'exception des numéros spéciaux). Selon Proximus, la consommation de données mobiles en dehors du pack ne sera plus facturée ou interrompue, mais seulement ralentie jusqu'au début du mois suivant. Les utilisateurs pourront le cas échéant acquérir du volume de données supplémentaire: 500 Mo reviendront à trois euros et 1 gigaoctet à cinq euros.Proximus prévoit également un plan tarifaire illimité complet offrant accès à la 5G. Son prix n'a pas encore été communiqué.Enfin, il y a l'offre TV. Avec les 'Flex-packs', les membres d'une même famille pourront via l'interface Pickx visionner simultanément cinq appareils différents. Tout spécialement pour l'appli Pickx, chaque abonnement mobile comprendra 5 Go de volume de données supplémentaire. Le fournisseur télécom a aussi annoncé qu'à partir du 1er juillet, la nouvelle Android TV Box (V7) sera disponible.