Avec sa nouvelle formule Busines Flex, disponible dès aujourd'hui, Proximus souhaite mieux réagir aux besoins de ses clients professionnels. Cette offre remplace les actuels packs Bizz All-in et Bizz Office. Les prix débutent à 59 euros hors TVA.

Busines Flex est la suite logique des packs Flex pour les familles que Proximus avait introduits au début de l'été. La version pour les professionnels comprend un pack modulaire que le client compose lui-même en fonction des besoins de son entreprise sur le plan de la connectivité internet, de la téléphonie fixe et/ou mobile ou de la télévision numérique via la plate-forme Pickx.

Meilleure portée sans fil

Pour ce qui est de l'internet, chaque pack incorpore un booster wifi pour une meilleure portée sans fil. Dans les zones couvertes par la fibre, Proximus affirme que des vitesses maximales théoriques jusqu'à 1 Gbps ('download') et 150 Mbps ('upload') peuvent être atteintes.

Les packs Business Flex prévoient en outre les appels fixes et mobiles illimités vers des numéros belges au départ de la Belgique et les appels mobiles illimités vers tous les pays de l'UE, lorsque vous voyagerez au sein de l'Union européenne (exception faite des numéros spéciaux). La consommation de données dépassant la limite mensuelle ne sera en outre plus facturée ou interrompue. En lieu et place, c'est une vitesse inférieure qui sera choisie, à moins que le client n'achète un 'databoost'.

Toujours connecté, même en cas de panne

Selon Proximus, Business Flex garantit aussi que chaque client reste toujours connecté, afin qu'en cas de panne, ses activités ne soient pas interrompues. Les packs prévoient par conséquent le passage automatique à une connexion 4G temporaire en cas de problème internet.

Busines Flex est la suite logique des packs Flex pour les familles que Proximus avait introduits au début de l'été. La version pour les professionnels comprend un pack modulaire que le client compose lui-même en fonction des besoins de son entreprise sur le plan de la connectivité internet, de la téléphonie fixe et/ou mobile ou de la télévision numérique via la plate-forme Pickx.Pour ce qui est de l'internet, chaque pack incorpore un booster wifi pour une meilleure portée sans fil. Dans les zones couvertes par la fibre, Proximus affirme que des vitesses maximales théoriques jusqu'à 1 Gbps ('download') et 150 Mbps ('upload') peuvent être atteintes.Les packs Business Flex prévoient en outre les appels fixes et mobiles illimités vers des numéros belges au départ de la Belgique et les appels mobiles illimités vers tous les pays de l'UE, lorsque vous voyagerez au sein de l'Union européenne (exception faite des numéros spéciaux). La consommation de données dépassant la limite mensuelle ne sera en outre plus facturée ou interrompue. En lieu et place, c'est une vitesse inférieure qui sera choisie, à moins que le client n'achète un 'databoost'.Selon Proximus, Business Flex garantit aussi que chaque client reste toujours connecté, afin qu'en cas de panne, ses activités ne soient pas interrompues. Les packs prévoient par conséquent le passage automatique à une connexion 4G temporaire en cas de problème internet.