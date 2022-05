L'entreprise télécom Proximus équipe ses clients depuis le début mai d'un nouveau modem (Internet Box) et de répéteurs intelligents intégrant les technologies Wi-Fi 6 et Mesh.

Grâce à Wi-Fi 6, la vitesse de navigation est jusqu'à quarante pour cent supérieure à celle de Wi-Fi 5, se targue Proximus ce jeudi dans un communiqué de presse. La nouvelle Internet Box est intégrée depuis cette semaine dans les formules Flex Fiber et Business Flex Fiber de l'entreprise, comprenant jusqu'à deux répéteurs Wi-Fi à technologie Mesh (également compatible avec Wi-Fi 6). Proximus ne facture pas de supplément de prix pour ce matériel plus moderne.

Dynamique

La technologie Mesh citée par Proximus se compose d'une série de terminaux wifi communiquant entre eux dans un environnement 'à mailles'. Ce réseau s'adapte dynamiquement au volume de données en répartissant la charge de manière intelligente avec une portée plus grande qu'avec Wi-Fi 5. Une autre amélioration se dissimule dans la gestion 'multi-device' qui sélectionne en temps réel la meilleure bande passante et le meilleur point d'accès pour chaque appareil.

Wi-Fi 6 est également plus sûr que les générations précédentes. Grâce à WPA3, qui sera embarqué dans les semaines à venir dans le matériel de Proximus, les mots de passe des clients seront mieux protégés au moyen d'une clé de sécurité changeant continuellement. La nouvelle Internet Box offre aussi une identification individuelle des utilisateurs, afin que les clients Proximus ne soient plus obligés de partager leurs propres données d'identification wifi.

