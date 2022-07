Les clients de Proximus qui souscrivent un contrat "Business Booster" avec l'opérateur télécom auront désormais accès à la gamme de produits des logiciels de gestion belges Odoo, annoncent les deux entreprises jeudi dans un communiqué.

Proximus avait lancé au printemps la nouvelle version de son offre Business Booster, proposant des solutions numériques et de coaching pour aider les PME et les indépendants à créer leur présence en ligne et doper leur visibilité sur les plateformes.

Tous les clients professionnels de Proximus pourront également bénéficier de réductions sur certains services d'Odoo.

Proximus avait lancé au printemps la nouvelle version de son offre Business Booster, proposant des solutions numériques et de coaching pour aider les PME et les indépendants à créer leur présence en ligne et doper leur visibilité sur les plateformes.Tous les clients professionnels de Proximus pourront également bénéficier de réductions sur certains services d'Odoo.