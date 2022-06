Proximus et Howest ont signé un Memorandum of Understanding (MoU) pour la création d'un laboratoire 5G sur le campus de l'école supérieure courtraisienne. Dans le courant de la prochaine année académique, les entreprises pourront y découvrir et y expérimenter les possibilités de la 5G pour leurs activités.

Concrètement, Proximus installera dans une première phase une solution Mobile Private Network (MPN), par laquelle plusieurs espaces sur le campus d'Howest seront équipés de la connectivité 5G indoor. L'objectif est que la plate-forme soit opérationnelle durant l'année académique 2022-2023. Les entreprises intéressées pourront y louer un local de test et bénéficieront du support nécessaire pour élaborer leur environnement d'expérimentation.

'Environnement idéal'

Selon leurs préférences, les entreprises opéreront seules ou conjointement avec des étudiants d'Howest au développement d'applications 5G pertinentes pour leurs activités. 'Le laboratoire 5G sur le campus d'Howest proposera l'environnement idéal aux entreprises de différents secteurs pour créer et tester des use-cases', apprend-on.

Proximus offrira tout au long de ce trajet des démonstrations, des formations et du support technique. Howest et ses partenaires pourront faire appel à l'expertise de la firme télécom sur le plan de la technologie, des appareils, des services réseautiques, de la connectivité, de l'ICT, de l'intégration de systèmes et de la numérisation. De plus, le laboratoire sera également utilisé par des étudiants des orientations Digital Arts & Entertainment, Multimedia & Creative Technology et Cyber Security Professional.

