L'entreprise télécom Proximus introduit, conjointement avec AXA Partners, le produit Cyber Care, une police d'assurance offrant une assistance en cas de méfaits liés à la cybercriminalité.

Cyber Care avait été testée à petite échelle début 2021 déjà. 'Après une phase d'essai fructueuse, durant laquelle l'intérêt et le potentiel ont été évalués, le produit est à présent prêt à être développé à plus grande échelle', déclare-t-on chez les initiateurs.

Harcèlements et insultes en ligne

Concrètement, il s'agit d'une assurance proposée à 4,99 euros par mois. Elle offre 24 heures sur 24 aux membres d'une famille habitant sous le même toit 'une assistance technique, juridique, financière et psychologique', s'ils signalent un comportement suspect sur internet ou s'ils sont victimes de fraude.

Selon Proximus et AXA Partners, Cyber Care intervient aussi en cas de mauvaise expérience au niveau du shopping en ligne, comme par exemple la non-livraison ou la livraison non conforme d'une commande. Dans un tel cas, le remboursement peut atteindre un montant de cinq mille euros. Une aide est aussi prévue en cas de harcèlements et d'insultes en ligne. Dans pareil cas, Cyber Care offre un soutien juridique et psychologique aux personnes touchées, ainsi qu'une assistance technique pour le retrait du contenu injurieux, qu'il s'agisse de photos ou de textes.

Cyber Care avait été testée à petite échelle début 2021 déjà. 'Après une phase d'essai fructueuse, durant laquelle l'intérêt et le potentiel ont été évalués, le produit est à présent prêt à être développé à plus grande échelle', déclare-t-on chez les initiateurs.Concrètement, il s'agit d'une assurance proposée à 4,99 euros par mois. Elle offre 24 heures sur 24 aux membres d'une famille habitant sous le même toit 'une assistance technique, juridique, financière et psychologique', s'ils signalent un comportement suspect sur internet ou s'ils sont victimes de fraude.Selon Proximus et AXA Partners, Cyber Care intervient aussi en cas de mauvaise expérience au niveau du shopping en ligne, comme par exemple la non-livraison ou la livraison non conforme d'une commande. Dans un tel cas, le remboursement peut atteindre un montant de cinq mille euros. Une aide est aussi prévue en cas de harcèlements et d'insultes en ligne. Dans pareil cas, Cyber Care offre un soutien juridique et psychologique aux personnes touchées, ainsi qu'une assistance technique pour le retrait du contenu injurieux, qu'il s'agisse de photos ou de textes.