Deux semaines à peine après le lancement de son tout nouveau réseau 5G, Proximus l'a désactivé en certains endroits et ce, suite aux protestations d'autorités locales. Voilà ce que confirme le porte-parole Haroun Fenaux.

C'est surtout en Wallonie que des autorités locales ont réagi négativement, lorsque Proximus annonça fin du mois dernier de manière surprenante avoir activé la 5G, le réseau mobile de la toute dernière génération, en plus de 30 endroits en Belgique.

Ottignies-Louvain-la-Neuve en Brabant Wallon est l'une des communes, où Proximus a désactivé son réseau 5G, comme il ressort d'un communiqué de l'administration communale.

La firme télécom ne souhaite pas préciser les autres lieux où elle est aussi intervenue.

L'administration communale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve a basé sa plainte sur l'absence de concertation préalable et sur le fait que le timing du lancement - au beau milieu de la crise du corona - était inapproprié. 'Nous avons suspendu la 5G pendant nos négociations avec la commune', déclare Fenaux. Proximus entend mieux informer les communes et les citoyens. 'De fausses nouvelles circulent parfois à propos de la 5G sur les réseaux sociaux. Il nous faut à présent rassurer les gens et dispenser des informations correctes.'

L'administration communale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve invite d'ores et déjà ses habitants à prendre part à la consultation publique lancée par le contrôleur télécom, l'IBPT, sur l'attribution du spectre provisoire pour la 5G. Le débat ne peut pas porter uniquement sur le volet technique, selon l'administration communale: 'Beaucoup d'habitants se font du souci à propos des effets du rayonnement sur la santé. On devrait pouvoir formuler des réponses exactes à leurs demandes légitimes.'

