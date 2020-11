A partir de l'année prochaine, Proximus disposera en la personne d'Antonietta Mastroianni d'une directrice de la numérisation et de l'IT. L'entreprise accueillera aussi un nouveau CFO, actuellement encore actif au sein d'une filiale de la société mère de Telenet, Liberty Global.

Mastroianni prendra sa fonction en avril 2021 chez Proximus et deviendra non seulement Chief Digital & IT, mais aussi membre du comité exécutif, qui se verra donc élargi. Dans son nouveau rôle, Mastroianni coordonnera les efforts déployés par Proximus en matière de transformation IT, de simplification et de numérisation. Le CIO Geert Goethals lui fera rapport.

Concrètement, il s'agit de trois départements: Digital Products & Experience (1) Architecture, Data & Program Management (2) et IT Solutions (3). L'objectif est d'accélérer le déploiement d'un business model 'agile' et d'envisager des synergies d'exploitation.

Mastroianni est Italienne et a déjà acquis une sérieuse expérience internationale dans les télécommunications. Depuis 2017, elle travaille pour TDC Group, la principale entreprise télécom danoise. Avant cela, elle fut active dix années durant au sein de la firme suisse Sunrise Communications, notamment en tant que responsable IT. Précédemment encore, elle oeuvra pour Swisscom et l'italienne H3G.

CFO

Proximus annonce en même temps la nomination de Mark Reid au poste de nouveau CFO. Il rejoindra l'entreprise en mai 2021 et aura entre autres comme mission à partir de 2022 de faire de nouveau croître le chiffre d'affaires et l'ebitda au sein du groupe.

Mark Reid, un Ecossais, est actuellement CFO de la firme télécom suisse UPC, elle-même une composante de Liberty Global, à savoir l'actionnaire principal du concurrent de Proximus, Telenet. Avant cela, il travailla comme CFO du Central Europe Group de Liberty Global, où il supervisait les activités financières de cinq filiales.

Jusqu'à l'arrivée de Reid, Katleen Vandeweyer restera CFO ad intérim. Elle assume cette fonction depuis le départ de celle qui l'avait précédée, à savoir Sandrine Dufour, en juin dernier. Ensuite, elle sera vice-CFO.

