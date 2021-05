Les clients de Proximus Pickx disposant d'un décodeur TV Android auront désormais un accès direct au service de diffusion Prime Video d'Amazon. Précédemment déjà, l'entreprise avait ajouté Netflix et Disney+ au décodeur.

Les clients de Proximus Pickx n'auront plus besoin d'un décodeur ou de Google Chromecast pour la diffusion des programmes de Prime Video. L'appli sera en effet automatiquement disponible dans tous les décodeurs TV Android de Proximus via la rubrique applis dans le menu principal.Tout client disposant d'un abonnement Amazon Prime ne devra plus saisir qu'une seule fois ses nom d'utilisateur et mot de passe personnels. Proximus annonce en outre que les nouveaux clients qui opteront pour l'un des packs de la gamme Flex (Essential, All-in, All-in for family, unlimited for family) ou EPIC seront automatiquement équipés du tout nouveau décodeur TV Android.Les clients existants pourront demander le remplacement de leur ancien décodeur TV par le nouveau modèle Android TV, lorsqu'ils migreront vers l'un des packs susmentionnés.