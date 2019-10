La firme suédoise Proact rachète PeopleWare pour 17 millions d'euros. Les fondateurs de cette dernière entreprise restent à leur poste.

Proact existe depuis 1994, compte plus de huit cents collaborateurs disséminés dans 14 pays en Europe et en Amérique du Nord, où elle est active en tant que fournisseur de solutions IT et de services dans le nuage. L'entreprise est dirigée par le CEO et président Jonas Hasselberg.

Pour sa part, PeopleWare a été fondée en 2003. Elle occupe 220 personnes en Belgique et aux Pays-Bas et possède plus de 170 clients actifs. L'entreprise se focalise surtout sur les services gérés et enregistre un chiffre d'affaires de quelque 28 millions d'euros. Mark Van Liemp en est le CEO.

Pour Proact, ce rachat s'inscrit dans sa stratégie de croissance. La firme entend ainsi mieux desservir le segment des entreprises moyennes en Belgique et aux Pays-Bas. En outre, les deux firmes sont actives dans l'externalisation.