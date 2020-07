En 2019, 12,7% de l'ensemble des salariés âgés de 15 ans et plus faisaient du télétravail en Belgique, ressort-il de données de Statbel sur le marché du travail. Cette proportion a toutefois bondi ces derniers mois avec la crise du coronavirus et les mesures de confinement prises pour contenir l'épidémie et il devrait sans doute y avoir un "avant" et un "après" coronavirus en la matière.

L'enquête de Statbel, pour laquelle plus de 20.000 salariés et indépendants ont été interrogés en 2019, montre également que 20,6% des personnes occupées doivent adapter leur temps de travail au moins une fois par semaine parce que leur travail le nécessite.

En outre, 62,6% des salariés et indépendants n'ont pas été contactés par leur employeur, un collègue ou un client pendant leur temps libre au cours des deux mois précédant l'enquête. Mais, à l'inverse, dans 18,1% des cas, cela s'est produit une ou deux fois et 13,4% ont été contactés plus de deux fois et devaient intervenir avant le jour ouvrable suivant; 5,7% ont également été contactés plus de deux fois mais ne devaient rien faire.

Il apparaît que la majeure partie des personnes occupées (60%) ont un trajet entre leur domicile et leur principal lieu de travail qui dure moins d'une demi-heure. Pour 28,8%, celui-ci s'étend entre trente minutes et moins d'une heure, et une heure et plus pour 11% des personnes occupées.

Les longs trajets d'une heure ou plus sont plutôt effectués par les personnes hautement qualifiées (14,5%) que par celles moyennement ou faiblement qualifiées (8,5% et 7,6% respectivement).

