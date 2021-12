A quelques jours des fêtes de fin d'année, les Belges sont visiblement nombreux à effectuer leurs derniers achats. Worldline a ainsi enregistré un nouveau record absolu de 11.413.641 transactions électroniques samedi, dans les magasins physiques et en ligne.

Un record de transactions à la minute a également été signalé avec 20.734 transactions effectuées à 11h42. "Cette journée devient ainsi le numéro 1 dans l'histoire des paiements électroniques en Belgique", a commenté Worldline dimanche.

Depuis le déclenchement de la pandémie de la Covid-19, la croissance du paiement électronique en général (en ligne ou en magasin) et des nombreuses formes qu'il peut prendre (cartes, smartphone...) pour faciliter tout type d'achat s'est considérablement accélérée en Belgique, ajoute la société.

Par ailleurs, Worldline comptabilise déjà plus de 2,8 milliards de transactions électroniques en Belgique en 2021, soit 14,5% de plus par rapport à la même période en 2020. En 2021, les transactions en ligne ont augmenté de 21% par rapport à 2020 (+57% par rapport à 2019), tandis que 3 transactions Bancontact en ligne sur 4 sont effectuées aujourd'hui avec un smartphone, précise encore le communiqué.

