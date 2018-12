Premier test d'un train autonome aux Pays-Bas

Le test aura lieu sur la 'Betuweroute' entre le Maasvlakte de Rotterdam et la frontière allemande. La ministre Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) et le directeur de ProRail, Pier Eringa, donneront conjointement le signal de départ et parcourront le trajet à bord du train.

Le gestionnaire des chemins de fer annonce que les Pays-Bas sont un pays-pilote en matière de trains automatiques. Le rail conventionnel accuse, selon ProRail, du retard sur les lignes de métro et les systèmes de navettes des aéroports. Ce retard, la société des chemins de fer entend le combler.

Le premier essai d'un train de voyageurs automatisé aura lieu l'année prochaine sur le trajet Groningen - Zuidhorn. Il ne s'agira en l'occurrence pas d'un train des chemins de fer néerlandais, mais bien de la société de transport Arriva. La date précise de cet essai n'a cependant pas encore été communiquée.