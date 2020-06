Pour Zuckerberg, il ne fallait pas supprimer les messages postés par Trump sur Facebook

Ces derniers jours, Mark Zuckerberg ne savait pas exactement comment réagir aux remarques postées par le président américain Trump sur Facebook et Instagram. Et le directeur d'évoquer surtout les messages du président à propos de l'utilisation possible de la violence par les autorités pour réprimer les manifestations suite à la mort de George Floyd.

Mark Zuckerberg. © Getty Images