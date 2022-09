Le nombre d'applis malfaisantes pour les appareils Android a fortement diminué au cours de la première moitié de l'année. Des chercheurs de l'expert en sécurité G Data CyberDefense suspectent fortement que cela soit dû à la guerre en Ukraine.

Durant le premier semestre de cette année, G Data a identifié quelque 700.000 nouvelles applis contenant du code malfaisant, alors que pendant les six premiers mois de 2021, il était encore question de plus d'1,3 million de ce type d'appli Android. Cela représente une diminution de 47,9 pour cent. 'De nombreux groupes de hackers mal famés sont d'origine russe et exploitent souvent du malware Android', déclarent les chercheurs. 'Comme la guerre en Ukraine se poursuit, tout semble indiquer que ces groupes effectuent davantage d'attaques contre des autorités.'

Les anciennes versions Android représentent un grand risque

Du rapport de G Data, il ressort en outre que les smartphones utilisant des logiciels Android désuets constituent encore et toujours un grand risque pour la sécurité. 'Surtout si le fabricant ne fournit plus de mises à jour sécuritaires, ces appareils deviennent d'autant plus vulnérables. En principe, tous les smartphones tournant sur les numéros de version 10 ou inférieur d'Android sont considérés comme peu sûrs. S'il n'y a plus de mises à jour disponibles, l'utilisateur a tout intérêt à envisager l'achat d'un nouvel appareil', prévient l'entreprise.

Les statistiques de Statcounter illustrent bien l'ampleur du problème. En juin 2022, Android 12, la version actuelle, était installée sur 28 pour cent de tous les appareils Android, alors qu'Android 11 l'était encore sur 29 autres pour cent. Quant à Android 10, il tournait encore et toujours sur un appareil sur cinq. Cela signifie donc que vingt pour cent des smartphones et tablettes utilisent des versions d'Android qui ne satisfont pas aux normes de sécurité actuelles (introduites par Google pour Android 11 et Android 12).

