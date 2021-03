Dans un centre de tri situé à Zaltbommel aux Pays-Bas, PostNL envisage une amélioration de sa logistique en suivant numériquement tous les conteneurs à roulettes.

Il s'agit d'un test qui durera un an, pendant lequel 250.000 conteneurs à roulettes seront équipés d'un traceur Bluetooth. Ce dernier fournira alors des informations en temps réel à l'entreprise de logistique, ce qui devrait permettre d'améliorer le service.

Ce projet s'inscrit dans un plus vaste axé sur la transformation numérique. Il fournira au service postal de meilleurs renseignements sur les conteneurs à roulettes se trouvant chez les clients, ainsi que sur les processus susceptibles d'être améliorés ou encore comment planifier les trajets de manière plus efficiente.

