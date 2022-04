Le Moniteur Automobile prévient qu'une ancienne base de données de comptes de lecteurs a pu être piratée. L'entreprise a pris de mesures, mais conseille néanmoins de changer les mots de passe.

Produpress, l'entreprise à l'initiative du Moniteur Automobile, a récemment reçu une mise en garde de la part d'un pirate, selon laquelle il avait eu accès à une base de données contenant des identifiants. A Data News, l'entreprise explique qu'il s'agit d'une ancienne base de données qui est encore à peine utilisée. Il n'est du reste pas certain que des données aient été réellement dérobées. Il est donc possible qu'il ne s'agisse que d'un simple avertissement.

Mais le Moniteur Automobile a cependant pris des mesures. C'est ainsi qu'il recommande à ses lecteurs de changer leur mot de passe, même pour d'autres comptes avec le même mot de passe. En même temps, l'entreprise a déposé plainte auprès de la police et informé l'Autorité de protection des données.

Produpress est aussi l'entreprise à l'initiative d'AutoScout24, Miles et GP inside, dont les bases de données n'étaient pas accessibles. Entre-temps, c'est la sécurité de tous les systèmes qui a été accrue, afin qu'une telle intrusion ne soit plus possible.

