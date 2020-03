Niantic va de nouveau adapter ses jeux, dont Pokemon Go et Harry Potter: Wizards Unite, en vue d'inciter à jouer à l'intérieur.

Pokemon Go, c'est ce jeu de réalité augmentée qui a vu, il y a trois ans, un très grand nombre de personnes sortir de chez elles, mais les temps ont changé depuis lors. Niantic, l'éditeur du jeu et du tout aussi populaire Harry Potter: Wizards Unite, va à présent les adapter, afin que vous puissiez y jouer aussi à l'intérieur.

"Nous modifions la feuille de route de nos produits de manière à proposer plusieurs façons de jouer dans les jours et semaines à venir: à proximité de l'habitation et à l'intérieur", annonce le CEO de Niantic, John Hanke, dans un communiqué de presse.

Parmi les projets prévus, on trouve par exemple un compteur de pas indoor, qui mesure la distance parcourue lors d'opérations de nettoyage ou de marche/course sur un tapis de course. Les fonctions sociales des jeux seraient également étoffées, afin que le joueur puisse rester en contact avec ses collègues, sans devoir se rencontrer physiquement sur une place ou dans un parc.

Il y a deux semaines, au début du confinement, Niantic avait déjà légèrement adapté ses jeux en prévoyant des zones plus grandes et des éléments plus abordables pour attirer les petits monstres vers le joueur assis dans son fauteuil.

