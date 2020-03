Pokémon Go, le jeu mobile qui avait fait fureur il y a quelques années et avait massivement fait sortir les gens de chez eux en vue de capturer de petits monstres virtuels dans les parcs et dans les rues, prend des mesures pour faciliter la mise en quarantaine de ses utilisateurs.

Le jeu a été notamment adapté avec des zones plus grandes, afin que les utilisateurs puissent voir et attraper les petits monstres de plus loin. Les packs 'Incense', permettant le rapprochement des monstres, sont devenus plus économiques et plus durables. Tout cela devrait faire en sorte que les utilisateurs doivent moins souvent sortir de chez eux. Dans de nombreux pays, dont la Belgique, il est déconseillé de sortir sans une bonne raison, afin d'endiguer la propagation du virus COVID-19.

La mise à jour devrait sortir dans les plus brefs délais. Voilà ce que déclare Niantic au site de jeux Polygon.

Le jeu a été notamment adapté avec des zones plus grandes, afin que les utilisateurs puissent voir et attraper les petits monstres de plus loin. Les packs 'Incense', permettant le rapprochement des monstres, sont devenus plus économiques et plus durables. Tout cela devrait faire en sorte que les utilisateurs doivent moins souvent sortir de chez eux. Dans de nombreux pays, dont la Belgique, il est déconseillé de sortir sans une bonne raison, afin d'endiguer la propagation du virus COVID-19.La mise à jour devrait sortir dans les plus brefs délais. Voilà ce que déclare Niantic au site de jeux Polygon.