Conjointement avec d'autres investisseurs, PMV injecte 1,2 million d'euros dans IVEX. Avec cet argent, cette dernière entend lancer plus rapidement sur le marché ses logiciels de sécurité pour voitures autonomes.

IVEX a été fondée en 2017 par Mario Henrique Cruz Torres, à l'initiative d'ex-chercheurs de la KU Leuven. L'entreprise a développé des logiciels combinant l'intelligence artificielle (AI) à des méthodes mathématiques en vue d'accroître la sécurité dans le processus décisionnel des voitures autonomes.

L'investissement est consenti par PMV, Marc Jacobs, Noshaq, The Faktory et SPDG. Avec l'argent récolté, IVEX entend accélérer le lancement commercial sur le marché de deux produits AI pour les voitures autonomes. Il s'agit de l'IVEX Safety Co-Pilot et de l'IVEX Safety Assessment Tool. Le premier évalue les décisions prises par la voiture autonome au niveau de la sécurité, alors que le second aide les développeurs de logiciels pour voitures autonomes à tester ceux-ci.

La jeune pousse cible donc les voitures autonomes et compte aujourd'hui parmi ses clients notamment Renault et SAIC Motor, un constructeur chinois de voitures électriques. En dehors du secteur automobile, elle travaille aussi pour Case New Holland, un constructeur de véhicules agricoles.

