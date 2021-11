Les tunnels Cinquantenaire, Loi, Tervueren et Léopold II en direction du centre-ville de Bruxelles sont bloqués ce vendredi matin à la suite d'une action de chauffeurs Uber. La police menace d'intervenir.

La rue de la Loi connaît aussi de forts ralentissements en raison de ces actions. La police à appeler vendredi matin sur Twitter les chauffeurs Uber à libérer les voies de circulation sous peine de voir leur véhicule dépanné.

Ces dernières ont directement provoqué des embarras de circulation dans le secteur, au moment où le trafic commençait à se densifier à l'approche de l'heure de pointe matinale. A 10h20, les perturbations étaient toujours très importantes.

Bruxelles Mobilité s'attend d'ailleurs à ce qu'il y ait d'autres perturbations en fin de journée, au moment de l'heure de pointe du soir, sur les axes de sortie du centre-ville. La Cour d'appel de Bruxelles a reconnu mercredi l'usage de l'application Uber comme illégal. Elle a fondé sa décision sur l'ordonnance régionale de 1995 sur les services de taxis et les sociétés de location de voiture avec chauffeur.

Les manifestants réclament en conséquence au gouvernement bruxellois une nouvelle législation. "On va bloquer Bruxelles tous les jours en faisant 'l'escargot' jusqu'à obtenir une réponse du Cabinet de Rudi Vervoort (ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale)", avait averti mercredi Fernando Redondo, le président de l'Association Belge des Chauffeurs de Limousine (ABCL).

Les chauffeurs titulaires d'une licence LVC (Location de Voiture avec Chauffeur), qui utilisent l'application Uber pour le transport rémunéré de personnes, avaient déjà mené des actions mercredi et jeudi.

