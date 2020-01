Plus de data et d'appels, mais moins de SMS en ce début d'année

Pieterjan Van Leemputten Pieterjan Van Leemputten est rédacteur chez Data News.

Le changement d'année génère traditionnellement un pic dans le trafic télécom. Ce qui est étonnant cette fois, c'est que non seulement on a consommé plus de data, mais qu'on a aussi davantage téléphoné.

. © Getty Images