La cybercriminalité est en hausse. Au cours des six premiers mois de 2022, quasiment 50.087 cyber-délits ont été commis dans notre pays. Entre 2012 et 2021, le nombre de cyber-méfaits a pratiquement triplé.

Voilà ce qui ressort des statistiques de criminalité de la police fédérale, qui ont été publiées juste avant la fin de l'année. Si la tendance du premier semestre de 2022 se poursuit, la police fédérale aura enregistré l'année dernière et pour la première fois plus de 100.000 cas de cybercriminalité. En 2021, 92.763 cyber-délits avaient été recensés en tout, ce qui était déjà quasiment trois fois plus qu'en 2012.

Les faits les plus fréquents portent sur la fraude informatique (23.858 cas) et la fraude internet (19.489). Concrètement, il s'agit par exemple de fraude à la carte de banque (6.078) et de phishing/hameçonnage (4.505). Tout particulièrement le phishing, une forme de fraude internet, où des données de connexion, renseignements sur les cartes de crédit, codes pin ou autres données personnelles sont dérobés au moyen de faux messages et de sites web factices, est en augmentation. En 2012, il était encore question de 212 faits, mais en 2021, on en était déjà à 8.396. Parmi les autres cyber-délits les plus fréquents, citons le cyberharcèlement (4.141), le hacking/piratage (2.626) et les faits de moeurs tels la diffusion d'images de personnes nues, le grooming/avances de nature sexuelle, la pédopornographie et le cyber-lokking/utilisation d'internet en vue de communiquer avec des enfants (plus de 600 cas).

