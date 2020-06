L'anversoise Pluginvest a recueilli 350.000 euros dans le cadre d'une première phase de capitalisation. La scale-up entend ainsi renforcer sa position sur le marché.

Pluginvest fabrique des infrastructures de recharge pour les voitures électriques. L'entreprise a été fondée en 2016 et fournit principalement aux firmes qui veulent aider leurs employés à rouler à l'électrique. "Nous observons en Belgique un besoin chez les entreprises d'être aidées en la matière", explique Sander Hereijgers, fondateur et CEO de Pluginvest, à Data News. C'est ainsi que son entreprise fournit des bornes de recharge pour les employés des bureaux, mais aussi pour ceux qui travaillent à domicile. L'installation, la maintenance et l'administration correspondante pour les gérants de parcs automobiles ('fleet managers') sont proposées selon une formule mensuelle 'Charging-as-a-Service'. "L'objectif est de faciliter au maximum les choses pour le client", ajoute Hereijgers.

Avec cette augmentation de capital, l'entreprise entend à présent renforcer sa position. "Nous avons démarré avec des fonds propres, mais nous avons quand même ressenti le besoin d'accélérer le mouvement", précise le CEO. Ces dernières années, l'entreprise a bénéficié de l'accompagnement de StartIt@KBC, mais elle s'est tournée cette fois vers BAN Vlaanderen. "Nous voulons à présent croître plus rapidement que le marché", poursuit Hereijgers. Voilà pourquoi l'entreprise investira entre autres dans son personnel et dans des partenariats conclus avec des concessionnaires automobiles, des sociétés de leasing et des développeurs en immobilier. "Nous voulons aussi créer quelques outils pour miser sur des liens manquants qu'on retrouve à présent dans les services sur le marché", affirme encore Hereijgers. "Installer une borne de recharge n'est pas si compliqué en soi, mais nous aspirons à sortir des outils supplémentaires pour que tout se déroule de manière encore plus fluide et pour maintenir une bonne communication entre les différents acteurs."

Les nouveaux actionnaires mettront à disposition non seulement du capital, mais aussi leur réseau. L'accord prévoit l'entrée de Karel Cardoen, des supermarchés automobiles éponymes, au sein du conseil d'administration de PlugInvest.

Pluginvest fabrique des infrastructures de recharge pour les voitures électriques. L'entreprise a été fondée en 2016 et fournit principalement aux firmes qui veulent aider leurs employés à rouler à l'électrique. "Nous observons en Belgique un besoin chez les entreprises d'être aidées en la matière", explique Sander Hereijgers, fondateur et CEO de Pluginvest, à Data News. C'est ainsi que son entreprise fournit des bornes de recharge pour les employés des bureaux, mais aussi pour ceux qui travaillent à domicile. L'installation, la maintenance et l'administration correspondante pour les gérants de parcs automobiles ('fleet managers') sont proposées selon une formule mensuelle 'Charging-as-a-Service'. "L'objectif est de faciliter au maximum les choses pour le client", ajoute Hereijgers.Avec cette augmentation de capital, l'entreprise entend à présent renforcer sa position. "Nous avons démarré avec des fonds propres, mais nous avons quand même ressenti le besoin d'accélérer le mouvement", précise le CEO. Ces dernières années, l'entreprise a bénéficié de l'accompagnement de StartIt@KBC, mais elle s'est tournée cette fois vers BAN Vlaanderen. "Nous voulons à présent croître plus rapidement que le marché", poursuit Hereijgers. Voilà pourquoi l'entreprise investira entre autres dans son personnel et dans des partenariats conclus avec des concessionnaires automobiles, des sociétés de leasing et des développeurs en immobilier. "Nous voulons aussi créer quelques outils pour miser sur des liens manquants qu'on retrouve à présent dans les services sur le marché", affirme encore Hereijgers. "Installer une borne de recharge n'est pas si compliqué en soi, mais nous aspirons à sortir des outils supplémentaires pour que tout se déroule de manière encore plus fluide et pour maintenir une bonne communication entre les différents acteurs."Les nouveaux actionnaires mettront à disposition non seulement du capital, mais aussi leur réseau. L'accord prévoit l'entrée de Karel Cardoen, des supermarchés automobiles éponymes, au sein du conseil d'administration de PlugInvest.