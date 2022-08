La plate-forme de streaming Plex révèle avoir été la cible d'une cyber-attaque qui pourrait avoir provoqué une fuite de données.

Voilà ce qu'indique Plex dans un courriel adressé à ses utilisateurs et qui a abouti aussi à la rédaction de Data News. Dans ce courriel, le service de médias affirme qu'il a découvert des activités suspectes sur ses serveurs et qu'un acteur tiers a pu avoir accès à des informations telles des adresses e-mail, noms d'utilisateur et mots de passe cryptés. Aucune donnée de paiement n'aurait été volée. Au moins la moitié des trente millions d'utilisateurs de Plex auraient été touchés.

Comme les mots de passe étaient hachés, il est possible que cela n'ait pas un trop grand impact pour les utilisateurs, mais Plex demande néanmoins à ces derniers de changer leur mot de passe par précaution. Ils sont également invités à déconnecter leurs appareils, puis à les reconnecter avec le nouveau mot de passe.

Prémuni

L'entreprise ajoute ne pas savoir directement comment les agresseurs sont arrivés sur son réseau, mais signale s'être entre-temps prémunie contre 'la méthode utilisée par l'acteur tiers pour pénétrer sur le réseau'.

Plex est un service de diffusion qui permet aux utilisateurs d'héberger leurs contenus via des serveurs. Le service propose notamment la télévision live gratuite, en plus des podcasts, de la musique et des jeux.

