Sony a enfin présenté le nouveau casque de réalité virtuelle pour sa console de jeu PlayStation 5. Le groupe technologique japonais n'a cependant pas annoncé de date de disponibilité.

C'est en 2016 que Sony lança sur le marché son premier casque de réalité virtuelle, à l'époque pour la PlayStation 4. L'entreprise en vendit plus de cinq millions d'exemplaires. Ce casque fonctionne encore sur la PS5 grâce à un adaptateur spécial que les utilisateurs peuvent solliciter gratuitement chez Sony. Les possibilités et la qualité de l'image ne sont cependant pas du même niveau que celles du nouveau casque.

Le PS VR2, comme le gadget s'appelle réellement, se décline de nouveau en noir et blanc et - cela, c'est totalement nouveau - est fourni avec deux contrôleurs circulaires munis de poignées centrales. Avec le casque précédent, les joueurs pouvaient utiliser un ou deux Move Controllers qui se distinguaient par leur boule colorée terminale. Ils n'avaient cependant pas été spécifiquement développés pour le casque VR, mais convenaient par exemple aussi pour les jeux utilisant une caméra PlayStation.

Meilleure ergonomie

Pour le nouveau concept, le focus était mis, selon PlayStation, non seulement sur un look plus élégant, mais aussi sur une meilleure ergonomie. C'est ainsi que la qualité de l'image a été améliorée, que les utilisateurs peuvent ajuster la distance focale à leurs yeux, qu'il y a un 'moteur' incorporé pour du feedback haptique et que des orifices de ventilation spéciaux sont prévus pour éviter la formation de buée sur le casque.

'Notre objectif était de créer un casque qui vous maintient immergé dans le monde des jeux, afin que vous oubliiez quasiment que vous utilisez un casque et des contrôleurs', peut-on lire dans un message posté sur un blog. 'Lorsque nous lancerons le PS VR2, cela constituera un gigantesque pas en avant dans la façon dont nous jouerons dans la réalité virtuelle.' Sony n'a pas encore communiqué de date de lancement précise.

VR2 PS5. © Sony

VR2 PS5. © Sony

C'est en 2016 que Sony lança sur le marché son premier casque de réalité virtuelle, à l'époque pour la PlayStation 4. L'entreprise en vendit plus de cinq millions d'exemplaires. Ce casque fonctionne encore sur la PS5 grâce à un adaptateur spécial que les utilisateurs peuvent solliciter gratuitement chez Sony. Les possibilités et la qualité de l'image ne sont cependant pas du même niveau que celles du nouveau casque.Le PS VR2, comme le gadget s'appelle réellement, se décline de nouveau en noir et blanc et - cela, c'est totalement nouveau - est fourni avec deux contrôleurs circulaires munis de poignées centrales. Avec le casque précédent, les joueurs pouvaient utiliser un ou deux Move Controllers qui se distinguaient par leur boule colorée terminale. Ils n'avaient cependant pas été spécifiquement développés pour le casque VR, mais convenaient par exemple aussi pour les jeux utilisant une caméra PlayStation.Pour le nouveau concept, le focus était mis, selon PlayStation, non seulement sur un look plus élégant, mais aussi sur une meilleure ergonomie. C'est ainsi que la qualité de l'image a été améliorée, que les utilisateurs peuvent ajuster la distance focale à leurs yeux, qu'il y a un 'moteur' incorporé pour du feedback haptique et que des orifices de ventilation spéciaux sont prévus pour éviter la formation de buée sur le casque.'Notre objectif était de créer un casque qui vous maintient immergé dans le monde des jeux, afin que vous oubliiez quasiment que vous utilisez un casque et des contrôleurs', peut-on lire dans un message posté sur un blog. 'Lorsque nous lancerons le PS VR2, cela constituera un gigantesque pas en avant dans la façon dont nous jouerons dans la réalité virtuelle.' Sony n'a pas encore communiqué de date de lancement précise.