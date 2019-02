Selon l'analyste Gartner, 48 pour cent de l'offre PaaS sont 'cloud-only' aujourd'hui. Le cabinet répertorie 360 vendeurs dans 21 segments du marché, représentant conjointement 550 produits ('offerings'). Gartner fait observer que 90 pour cent d'entre eux resteront dans un seul et même segment.

Le fait que quasiment la moitié soit 'cloud-only' au lieu d'être sur site ('on premise'), Gartner le considère comme un glissement logique en raison du succès du nuage qui attire aussi des investissements stratégiques actuellement.

"Nombre d'organisations estiment que l'informatique sur site se poursuivra longtemps encore. Mais quasiment la moitié des fournisseurs mise sur la croissance dans le nuage et opte pour des offres plus modernes et efficientes 'cloud-only'", déclare Yefim Natis, research vice president chez Gartner.

Cette année, Gartner estime que le marché PaaS représentera quelque vingt milliards de dollars. Selon le cabinet d'analystes, il devrait atteindre pas moins de 34 milliards de dollars d'ici 2022.