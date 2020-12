Le fournisseur VMS belge Connecting-Expertise passe dans le giron de Pixit Group, un important fournisseur de solutions de recrutement et RH. Le groupe entend ainsi renforcer davantage encore sa gamme et étendre ses activités.

Connecting-Expertise, une plate-forme VMS SaaS pour le marché belge ayant des clients 'blue chip' (sociétés cotées de grande qualité), appartenait jusqu'à présent à USG People Belgium. En tant que composante du Pixid Group, l'entreprise continuera d'opérer sous son propre nom et continuera de collaborer avec USG People en fournissant produits et services aux actuels clients de cette dernière.

Evolutif et économique

Le Pixid Group avait en 2018 déjà englouti le fournisseur CRM et ATS néerlandais Carerix. En reprenant Connecting-Expertise, le groupe 'Keensight Capital-backed' entend 'renforcer son leadership au Benelux' et ajouter Anvers à ses filiales existantes à Paris, Rotterdam et Londres (depuis le rachat de The Internet Corporation en 2017).

La plate-forme de Connecting-Expertise comprend une solution logicielle intégrée automatisant toutes les étapes du processus de recrutement: de l'engagement et de la gestion des contrats jusqu'au suivi et à la facturation. De plus, Connecting-Expertise offre aux clients des packs personnalisés, adaptables à leur stratégie de recrutement. 'Cela correspond à l'approche du Pixid Group, ce qui fait que les clients pourront gérer de manière efficiente leur main d'oeuvre intérimaire par le truchement d'une plate-forme simple, évolutive et économique', apprend-on.

Trois millions de travailleurs enregistrés

La technologie du Pixid Group couvre actuellement quasiment un poste de travail intérimaire sur trois en France. Depuis l'investissement de Keensight en 2015, le groupe a encore accéléré sa croissance. Aujourd'hui, l'entreprise, qui fournit aussi des solutions HCM SaaS, dispose d'activités dans 20 pays en Europe et en Amérique du Nord. La clientèle a progressé de 1.500 firmes françaises à 18.000 agences d'intérim et entreprises de détachement de personnel dans le monde. En 2019, le groupe comptait plus de trois millions de travailleurs enregistrés dans sa base de données.

Connecting-Expertise, une plate-forme VMS SaaS pour le marché belge ayant des clients 'blue chip' (sociétés cotées de grande qualité), appartenait jusqu'à présent à USG People Belgium. En tant que composante du Pixid Group, l'entreprise continuera d'opérer sous son propre nom et continuera de collaborer avec USG People en fournissant produits et services aux actuels clients de cette dernière.Le Pixid Group avait en 2018 déjà englouti le fournisseur CRM et ATS néerlandais Carerix. En reprenant Connecting-Expertise, le groupe 'Keensight Capital-backed' entend 'renforcer son leadership au Benelux' et ajouter Anvers à ses filiales existantes à Paris, Rotterdam et Londres (depuis le rachat de The Internet Corporation en 2017).La plate-forme de Connecting-Expertise comprend une solution logicielle intégrée automatisant toutes les étapes du processus de recrutement: de l'engagement et de la gestion des contrats jusqu'au suivi et à la facturation. De plus, Connecting-Expertise offre aux clients des packs personnalisés, adaptables à leur stratégie de recrutement. 'Cela correspond à l'approche du Pixid Group, ce qui fait que les clients pourront gérer de manière efficiente leur main d'oeuvre intérimaire par le truchement d'une plate-forme simple, évolutive et économique', apprend-on.La technologie du Pixid Group couvre actuellement quasiment un poste de travail intérimaire sur trois en France. Depuis l'investissement de Keensight en 2015, le groupe a encore accéléré sa croissance. Aujourd'hui, l'entreprise, qui fournit aussi des solutions HCM SaaS, dispose d'activités dans 20 pays en Europe et en Amérique du Nord. La clientèle a progressé de 1.500 firmes françaises à 18.000 agences d'intérim et entreprises de détachement de personnel dans le monde. En 2019, le groupe comptait plus de trois millions de travailleurs enregistrés dans sa base de données.