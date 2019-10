Pierre Dumont, managing director de Dimension Data, devient country managing director de NTT Belgium, la société-mère de Dimension Data.

L'intégrateur IT NTT a nommé Pierre Dumont à la tête de NTT Belgium. L'actuel managing director de Dimension Data Belgium grimpe ainsi d'un échelon, puisqu'il dirigera désormais toutes les activités belges de NTT.

Cette nomination s'inscrit dans un plan plus large visant à regrouper diverses divisions de NTT. Le géant télécom d'origine japonaise avait en juillet changé son appellation en NTT Ltd. Ce holding devrait abriter tant la branche télécom NTT Communications que les activités de sécurité de NTT Security et les services d'intégration de Dimension Data.

Cela fait 20 ans déjà que Dumont dirige Dimension Data. Dans sa nouvelle fonction, il fera rapport à Andrew Coulsen, CEO Europe chez NTT Ltd.