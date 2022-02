Robin Joncheere est sur le point de devenir le nouveau directeur de NTT en Belgique. Il succèdera à Pierre Dumont qui, après être resté 32 ans dans l'entreprise, va pouvoir satisfaire une autre passion.

Joncheere est actuellement Vicepresident Sales & Go To Market chez NTT Belgique. Cela fait trois ans environ qu'il est actif dans l'entreprise, notamment en tant que Chief Digital Officer. Il siège dans l'équipe directoriale exécutive de la division belge. Avant cela, il travailla notamment chez Colruyt Group, Suez et Allianz.

A partir du 1er avril, au terme de l'année fiscale de NTT, il prendra la succession de Pierre Dumont, qui conclura ainsi une carrière de 32 ans dans l'entreprise (appelée précédemment Dimension Data et ComTech), dont 22 au poste de managing director. Pendant la période de transition, le duo collaborera étroitement.

Dumont en personne remercie son équipe pour le travail fourni durant les décennies écoulées. 'Il est à présent temps de confier l'entreprise à Robin, dont je sais qu'il continuera de diriger la transformation et la croissance en Belgique.'

Dumont va relever un nouveau défi, mais, à ce qu'on sait, il ne rejoindra pas un autre acteur IT en vue. Il annonce n'avoir encore aucun projet concret, mais il entend combiner sa passion pour les voitures à celle du travail. En même temps, il entend soutenir des entreprises ICT locales dans leur transition vers le 'software defined' et l'as-a-service notamment.

