Après toute une série de rachats en France, Pierre Cassier a été nommé managing director pour le marché français. Il sera chargé de faire croître l'entreprise dans ce pays.

Eurofiber est depuis 2019 active en France suite aux rachats d'ATE, Eura DC, Eurafibre, Lumos, FullSave et Netiwan. A partir du 1er octobre, les activités françaises seront dirigées par Pierre Cassier, qui fut ces quatre dernières années CEO d'Exandium, un spécialiste en contrôle de réseaux. Avant cela, il travailla notamment chez Vedicis ('deep packet inspection') et chez Ericsson.

Dans son nouveau rôle, Cassier se focalisera sur la stratégie d'expansion d'Eurofiber en France et ce, tant sur le plan organique que par le biais de rachats et de fusions. Il entrera donc en fonction le 1er octobre.

39.700 kilomètres

Eurofiber est un spécialiste en fibre optique actif aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en France avec 39.700 kilomètres de fibre optique déployée. Dans notre pays, l'entreprise est partenaire notamment de Proximus pour le déploiement de la fibre optique. Depuis 2015, elle appartient à l'investisseur Antin Infrastructure Partners. La firme est dirigée par Alex Goldblum.

