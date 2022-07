La firme technologique médicale Philips a réalisé moins de ventes au deuxième trimestre. L'entreprise néerlandaise est touchée par les confinements en Chine, mais aussi par des problèmes de livraison de composants et de matériaux.

A cause de ces difficultés, Philips présentera des résultats moindres durant toute cette année. Son chiffre d'affaires devrait augmenter de 3 pour cent maximum, selon l'entreprise, contre 3 à 5 pour cent précédemment.

Le directeur de Philips, Frans van Houten, déclare que son entreprise a pris diverses mesures pour faire en sorte que la chaîne de livraisons soit plus performante. Il ajoute que Philips adapte ses prix aux coûts des composants en hausse qu'elle doit elle-même payer, et qu'elle planche aussi sur sa productivité. En outre, Philips annonce avoir produit déjà 3 millions d'appareils anti-apnée de substitution ou de kits de réparation pour ces machines. En tout, l'entreprise doit remplacer quelque 5,5 millions d'appareils anti-apnée. La mousse isolante de ces derniers peut se détacher et provoquer des problèmes de santé chez les utilisateurs.

